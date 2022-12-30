3 января 2023 г. в качестве резидента СЭЗ «Витебск» зарегистрировано ООО «Лесдревконсалт» с проектом по созданию в городе Полоцке производства по выпуску электро, бензоинструмента и комплектующих.

Как сообщает сайт СЭЗ, планируется создание современного предприятия с высокотехнологичным оборудованием, предполагающего импортозамещение потребностей лесхозов Беларуси. При этом порядка 50% продукции планируется экспортировать в страны ЕАЭС.