|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВНЕДРЕНЫ НА УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»
17:15 03.01.2023
УП «Минскводоканал» в преддверии нового года внедрил на водозаборе № 1 «Новинки» новую теплонасосную установку типа «земля-вода».
Как сообщает сайт Департамента по энергоэффективности, мероприятие реализовано в рамках Государственной программы «Энергосбережение» на 2021-2025 годы.
В декабре 2022 года на объекте было установлено 2 тепловых насоса, работающих по схеме «земля-вода», общей мощностью 56,6 кВт. Данная установка позволит полностью обеспечить объект тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения (порядка 300 Гкал в год) за счет возобновляемых источников энергии и отказаться от «покупной» тепловой энергии. Строительство реализовано за собственные средства предприятия.
Несмотря на череду препятствий и смещение сроков поставки основного оборудования, объект сдан в срок (акт приемки в эксплуатацию от 30 декабря 2022 года).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2023
Курсы в банках
на 03.01.2023
Конвертация в банках
на 03.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте