УП «Минскводоканал» в преддверии нового года внедрил на водозаборе № 1 «Новинки» новую теплонасосную установку типа «земля-вода».

Как сообщает сайт Департамента по энергоэффективности, мероприятие реализовано в рамках Государственной программы «Энергосбережение» на 2021-2025 годы.

В декабре 2022 года на объекте было установлено 2 тепловых насоса, работающих по схеме «земля-вода», общей мощностью 56,6 кВт. Данная установка позволит полностью обеспечить объект тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения (порядка 300 Гкал в год) за счет возобновляемых источников энергии и отказаться от «покупной» тепловой энергии. Строительство реализовано за собственные средства предприятия.

Несмотря на череду препятствий и смещение сроков поставки основного оборудования, объект сдан в срок (акт приемки в эксплуатацию от 30 декабря 2022 года).