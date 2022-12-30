В целях выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов, а также автоматизации работы, повышения информированности граждан, обеспечения защиты их прав и законных интересов создан государственный информационный ресурс «Единый реестр пустующих домов», который будет аккумулировать всю информацию о пустующих домах в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, доступ к реестру – открытый и бесплатный. Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного дома, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние, узнать возраст. Его формирование осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами власти.

В настоящее время Единый реестр пустующих домов уже содержит информацию о более чем 1200 домах, в том числе в отношении которых проводятся мероприятия по поиску собственника, которые признаны пустующими, а также в отношении которых принято решение об их продаже и обладающих иными признаками.

Стоит отметить, что в течение января информационный ресурс будет дополнен и вся информация, содержащаяся в отдельных реестрах пустующих домов, которые до 1 января 2023 г. формировались отдельно районными исполнительными комитетами, местными администрациями районов, будет перенесена в Единый реестр пустующих домов.

Для того, чтобы попасть в Единый реестр пустующих домов, необходимо зайти на сайт eri2.nca.by и при авторизации выбрать вкладку «Войти как гость». Далее по фильтру можно выбрать интересующие параметры объектов.