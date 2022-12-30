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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТОВАРА СТОИМОСТЬЮ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ


16:51 03.01.2023

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз через таможенную границу ЕАЭС труб из сшитого полиэтилена и изделий из латуни стоимостью более 1,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль RENAULT под управлением польского перевозчика следовал из Италии через пункт пропуска «Козловичи». Водитель предоставил к оформлению товаросопроводительные документы со сведениями о партии пластиковых трубах.

С целью проверки указанных сведений машину осмотрели с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

При т досмотре, необходимость проведения которого была обусловлена результатами сканограммы, выявлено не заявленных в документах более 24 тыс. метров труб из сшитого полиэтилена и порядка 97 тыс. единиц изделий из латуни (угловые соединения, штуцеры, тройники, переходники, муфты и др.).

Представление недостоверных сведений могло послужить основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на сумму более 100 тыс. рублей.

Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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