Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич проведет 4 января личный прием граждан по вопросам социально-трудовой сферы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, министр будет принимать граждан с 8.00 до 13.00 в Минске (пр. Победителей, 23/2).

Предварительно записаться на прием можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00. Заявки принимаются по телефону 8 (017) 309-93-00.