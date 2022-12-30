|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 4 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В МИНСКЕ
16:44 03.01.2023
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич проведет 4 января личный прием граждан по вопросам социально-трудовой сферы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, министр будет принимать граждан с 8.00 до 13.00 в Минске (пр. Победителей, 23/2).
Предварительно записаться на прием можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00. Заявки принимаются по телефону 8 (017) 309-93-00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2023
Курсы в банках
на 03.01.2023
Конвертация в банках
на 03.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте