ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВВОД ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2022 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 4,2 МЛН КВ. М – МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ


16:29 03.01.2023

Ввод жилья в эксплуатацию в 2022 году ожидается в объеме 4,2 млн кв. м. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, докладывая Лукашенко о состоянии дел в строительной отрасли.

По его словам, это соответствует целевому показателю государственной программы на 2022 год.

"Практически половина построенного жилья - индивидуальное. Если конкретнее, 45%. Жилья с господдержкой в 2022 году введено на 100 тыс. кв. м больше, чем было запланировано, - 1,3 млн кв. м. Также перевыполнены планы по строительству арендного жилья - на 60% и по строительству электродомов - на 35%", - рассказал министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2022
валюта курс
EUR 2.9156
USD 2.7364
RUB 3.7835
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.7088 -0.0276
RUB 3.8242 +0.0407
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8430 2.8750
USD 2.7070 2.7190
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 03.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0460 1.0620
EUR/RUB 73.0000 99.0000
USD/RUB 70.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте