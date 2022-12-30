Ввод жилья в эксплуатацию в 2022 году ожидается в объеме 4,2 млн кв. м. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, докладывая Лукашенко о состоянии дел в строительной отрасли.

По его словам, это соответствует целевому показателю государственной программы на 2022 год.

"Практически половина построенного жилья - индивидуальное. Если конкретнее, 45%. Жилья с господдержкой в 2022 году введено на 100 тыс. кв. м больше, чем было запланировано, - 1,3 млн кв. м. Также перевыполнены планы по строительству арендного жилья - на 60% и по строительству электродомов - на 35%", - рассказал министр.