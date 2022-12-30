|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВВОД ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2022 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 4,2 МЛН КВ. М – МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ
16:29 03.01.2023
Ввод жилья в эксплуатацию в 2022 году ожидается в объеме 4,2 млн кв. м. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, докладывая Лукашенко о состоянии дел в строительной отрасли.
По его словам, это соответствует целевому показателю государственной программы на 2022 год.
"Практически половина построенного жилья - индивидуальное. Если конкретнее, 45%. Жилья с господдержкой в 2022 году введено на 100 тыс. кв. м больше, чем было запланировано, - 1,3 млн кв. м. Также перевыполнены планы по строительству арендного жилья - на 60% и по строительству электродомов - на 35%", - рассказал министр.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2023
Курсы в банках
на 03.01.2023
Конвертация в банках
на 03.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте