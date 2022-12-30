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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРЕДЛОЖИЛ ЛЕСХОЗАМ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПЛАНА ЗАКУПОК НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ И УСЛУГИ
15:21 03.01.2023
Комитет госконтроля Могилевской области проанализировал планы госзакупок 15-ти государственных лесохозяйственных учреждений региона.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси, по результатам анализа КГК предложил лесхозам исключить из плана закупок необязательные товары, работы и услуги. Например, отказаться от приобретения отдельной автотракторной техники, легковых автомобилей, некоторых предметов для ведения охотничьего хозяйства и проведения охот, бытовой техники и мебели.
Отказ лесхозов приобретать различные ценности позволил им сэкономить около 9 млн рублей бюджетных и приравненных к ним средств.
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