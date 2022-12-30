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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ В 2023 ГОДУ - ПРЕМЬЕР


14:59 03.01.2023

Экономика страны сохранит социальную направленность в 2023 году. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Все наши планы на год известны, они закреплены. Нам надо обеспечить приличный рост. Ключевой вопрос - инвестиции, нам надо свыше 20% вложить в экономику страны. Это все должно дать толчок, в том числе созданию новых рабочих мест, особенно в регионах. Помните знаменитое наше "Один район - один проект", которое как раз таки сейчас стартует. Если мы закончили 2022 год со средней заработной платой по бюджетной сфере в Br1250, то планка, которую мы должны взять в текущем году, - это Br1454. Все для этого спланировано, за зарплаты беспокоиться точно не стоит. В целом экономика страны сохранит социальную направленность. При всех условиях белорусы могут быть спокойны, ресурсов достаточно для того, чтобы выполнить все социальные обязательства и не только их", - отметил Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он добавил, что фонд оплаты труда в бюджетной сфере вырастет примерно на 17%. "Соответственно также подтянутся и пособия, и пенсионные выплаты. Кстати, в прошлом году по пенсиям мы обеспечили реальный рост, то есть рост пенсий обогнал рост цен", - добавил премьер-министр.
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