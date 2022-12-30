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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» В МАРТЕ НАЧНЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В КАТАР
14:42 03.01.2023
Компания «Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы в столицу Катара Доху.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, улететь по этому направлению из Минска можно будет с 4 марта 2023 г.
При этом Белавиа рекомендует дополнительную информацию и условия въезда уточнять у туристических операторов.
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