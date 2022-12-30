Компания «Белавиа» начнет выполнять чартерные рейсы в столицу Катара Доху.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, улететь по этому направлению из Минска можно будет с 4 марта 2023 г.

При этом Белавиа рекомендует дополнительную информацию и условия въезда уточнять у туристических операторов.