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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД ПОСТУПИЛО 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ
13:53 03.01.2023
В консолидированный бюджет Брестской области за 2022 год поступило 2,3 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (40,6%), налога на прибыль (19,1%), налога на добавленную стоимость (6,2%), акцизов (5,8%), налога на недвижимость (5,1%), налога при упрощенной системе налогообложения (3,8%).
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