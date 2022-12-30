ЭКОНОМИКА РБ

В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД ПОСТУПИЛО 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ

13:53 03.01.2023 В консолидированный бюджет Брестской области за 2022 год поступило 2,3 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (40,6%), налога на прибыль (19,1%), налога на добавленную стоимость (6,2%), акцизов (5,8%), налога на недвижимость (5,1%), налога при упрощенной системе налогообложения (3,8%).