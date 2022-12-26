По итогам электронных торгов, состоявшихся на площадке «БУТБ-Имущество», оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ), реализовано здание порохового погреба «Ж-З».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, этот объект имеет статус историко-культурной ценности и входит в состав фортификационных сооружений Брестской крепости. Построенное в 1912 г. одноэтажное здание погреба было выставлено на продажу по начальной цене 32 BYN (одна базовая величина). Однако в ходе торгов, на которые зарегистрировались 4 участника, стоимость имущества выросла в 236 раз.

Попытки найти инвестора для данного объекта недвижимости предпринимались неоднократно, в том числе через площадку «БУТБ-Имущество». Тем не менее долгое время желающих приобрести пороховой погреб не было. Ситуация изменилась после того, как начальная цена здания была снижена до одной базовой величины. На торги зарегистрировались два индивидуальных предпринимателя, одно частное предприятие и одно физическое лицо, что обеспечило высокий уровень конкуренции и позволило существенно увеличить стоимость имущества. Всего участники торгов сделали 1562 ставки, прежде чем определился победитель. В результате цена продажи составила 7562,4 BYN. При этом, помимо самого здания порохового погреба, покупатель также получил право аренды земельного участка сроком на 50 лет.

В январе-ноябре 2022 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» реализовано движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права на сумму 8,1 млн BYN, что на 19% больше аналогичного показателя 2021 г. Сумма дополнительной выручки, полученной продавцами, составила 1,3 млн BYN.