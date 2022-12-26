Лукашенко 3 января заслушал доклад о состоянии дел в строительной отрасли, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, одной из тем, которая обсуждалась, стали итоги работы строительной отрасли в 2022 году, которые, по словам Лукашенко, "не радуют".

"Вы опять начинаете долгострои порождать в стране, - обратился он к ответственным лицам. - У вас незавершенные строительством объекты появляются. И даже жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых дома, 19 в Минске. Это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный".

На данный момент ситуация с долгостроями по стране оставляет желать лучшего.

"Не наведен порядок с долгостроями, - подчеркнул Лукашенко. - Если это не так, вы мне скажите".

При этом он предостерег от повторения ситуации, сложившейся некоторое время назад, когда пришлось принимать жесткие решения, чтобы ситуация с долгостроями сдвинулась с места.