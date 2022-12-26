В 2022 году администрацией СЭЗ «Гродноинвест» построено и введено в эксплуатацию 7 новых инфраструктурных объектов.

Как сообщает сайт СЭЗ, из фонда развития СЭЗ вложено более 3,3 млн рублей, а общий объем инвестиций на совершенствование инфраструктуры с учетом республиканских средств превысил 5,8 млн рублей. Новые дороги и коммуникации возведены на участках СЭЗ в городах Гродно и Сморгонь, а также в Гродненском районе.

На участке СЭЗ «Гродноинвест» №4 в городе Гродно (район Аульс) реконструирована улица №7, проведено ее благоустройство. Завершено строительство кольцевой развязки на пересечении улицы №1 и Скидельского шоссе. Здесь успешно реализуют проекты 12 предприятий-резидентов СЭЗ по производству строительных материалов, химической и деревообрабатывающей продукции. В следующем году будет запущено уникальное для Беларуси производство ОАО «Гродненский стеклозавод».

В Гродненском районе на участке СЭЗ «Гродноинвест» №2 «Новая Гожа» построены и введены три парковочные площадки на 30 машиномест для легкового автотранспорта, производственный проезд с выходом на Р-42, установлен флагшток Республики Беларусь. Общая площадь асфальтобетонного покрытия превысила 12 тысяч м2, плиточного покрытия тротуаров - более 1,3 тысяч м2.

За счет средств фонда развития СЭЗ «Гродноинвест» продолжилась реконструкция проспекта Индустриальный на участке №11 СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгони. Введен в эксплуатацию 3-й пусковой комплекс стоимостью свыше 2,1 млн рублей, установлен флагшток, установлены кольцевая транспортная развязка и пешеходные связи, наружное освещение, ливневая канализация, хозяйственно-бытовой водопровод. Реализованный комплекс работ позволил значительно улучшить пропускную способность перемещения грузопотоков резидентов СЭЗ «Гродноинвест», повысить качество транспортной логистики и обеспечить на должном уровне безопасность дорожного движения на данном участке.

В 2023 году планируется проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на участках СЭЗ «Гродноинвест» на общую сумму порядка 7,3 млн рублей. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность Гродненской области для реализации новых проектов, улучшить условия для действующих предприятий-резидентов СЭЗ.