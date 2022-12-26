Холдинг БЕЛАЗ в 2022 году реализовал продукции более чем на миллиард долларов. Об этом сообщил в интервью «Новостям БЕЛАЗа» генеральный директор Сергей Никифорович.

По его словам, приблизилось к этому рубежу к концу 2022 года и ОАО «БЕЛАЗ», которое за 11 месяцев продемонстрировало темп роста реализации продукции 125,1%, экспорта – 121,6%.

«В ОАО «БЕЛАЗ» с филиалами в Могилеве и СПК «Первомайский» по итогам января-ноября в сравнении с аналогичным периодом 2021 года темп роста производства по индексу физического объема составил 140,5%. На головном предприятии среди 871 единицы отгруженной техники 38,6% составляет доля карьерных самосвалов класса грузоподъемности 110-130 тонн, 24,5% – 220-240 тонн и 12,7% – 90 тонн. Наша продукция поставлена в 21 страну мира, из которых 14 – в дальнем зарубежье. Экспортировано более 90% продукции БЕЛАЗа. Доля Российской Федерации в общем объеме отгрузки составила 85%», - рассказал гендиректор которого цитирует Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».