В 2023 году для властей Беларуси ключевым приоритетом станет обеспечение ценовой доступности, сдерживание инфляции на уровне 7-8%. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.

"Рост реальных доходов населения на 4,1% и реальной заработной платы на 4,6% поддержит покупательскую способность и увеличит потребление отечественных товаров. Этому будет способствовать расширение партнерских программ торговых сетей и банков", – подчеркнул Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Резюмируя, он констатировал, что все механизмы достижения прогнозных параметров прописаны в целевом плане на будущий год – по сути, "дорожной карте действий", кому, как и что делать.