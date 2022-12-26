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ЭКОНОМИКА РБ


БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ ПРИРАСТЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 12%


10:58 03.01.2023

Доходы консолидированного бюджета Витебщины в 2023 году прогнозируются в сумме 3 млрд 753 млн рублей. Об этом сообщила заместитель начальника главного финансового управления облисполкома Инна Ющенко.

По ее словам, пишет газета «Витебские вести», основу собственной доходной базы местной казны традиционно составляют подоходный налог, НДС, налоги на собственность и прибыль. В совокупности эти платежи сформируют 85% объема собственных доходов и будут определять качество наполнения бюджета.

В 2023 году не менее чем на 12% должны прирасти собственные доходы консолидированного бюджета, удельный вес которых составит около 60% в общем объеме доходов. Нормативы распределения платежей между областным бюджетом и бюджетами районов и городов останутся на уровне 2022 года.

Структура бюджетных расходов сохранится и будет носить ярко выраженный социальный характер. Почти 70% из них предназначено для социальной сферы, в том числе расходы на здравоохранение запланированы с ростом на 18% к уровню финансирования отрасли в текущем году, образование — на 17%, физкультуру и спорт — на 21%, культуру — на 10%.

Важнейшим элементом бюджетной политики 2023 года будет повышение на 16% уровня оплаты труда работников бюджетной сферы. Объем выплат на оказание помощи гражданам в обеспечении жильем вырастет на 23% и составит 80 млн рублей. Предусмотрены средства в размере 95 млн рублей на субсидирование жилищно-коммунальных услуг, а также расходы на удешевление стоимости твердых видов топлива для населения.

Получат поддержку и отрасли экономики. Так, расходы на прямое финансирование сельского хозяйства определены в размере 175 млн рублей. На содержание, ремонт и реконструкцию объектов местного дорожного хозяйства будет направлено 73 млн рублей.
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