В индустриальном парке «Великий камень» 30 декабря 2022 года подписали договор аренды универсального производственного корпуса с резидентом ООО «АйПиДи групп».

Как сообщает сайт парка, арендованная площадь составила 5,5 тыс. м2. Данная сделка является одной из самых крупных в текущем году на рынке производственной недвижимости страны.

На данных площадях будет реализован проект по разработке и серийному производству высокотехнологичных устройств обработки и хранения данных.

В частности, компания займется выпуском компьютерной техники, серверного оборудования, мониторов, интерактивных смарт-панелей. В дальнейшем резидент планирует расширить спектр импортозамещающей продукции.