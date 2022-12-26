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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
10:21 03.01.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 30 декабря 2022 года подписали договор аренды универсального производственного корпуса с резидентом ООО «АйПиДи групп».
Как сообщает сайт парка, арендованная площадь составила 5,5 тыс. м2. Данная сделка является одной из самых крупных в текущем году на рынке производственной недвижимости страны.
На данных площадях будет реализован проект по разработке и серийному производству высокотехнологичных устройств обработки и хранения данных.
В частности, компания займется выпуском компьютерной техники, серверного оборудования, мониторов, интерактивных смарт-панелей. В дальнейшем резидент планирует расширить спектр импортозамещающей продукции.
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