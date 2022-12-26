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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕЛОМ ПО БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ НЕ МЕНЕЕ 46 МЛРД РУБЛЕЙ
10:08 03.01.2023
Объем инвестиций в целом по Беларуси должен составить не менее 46 млрд рублей. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.
По его словам, будет построено более 4,3 млн кв. метров жилья, в том числе 1,3 млн кв. метров с господдержкой.
Более 7 млрд рублей пойдет на развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Планируется строительство построено 17 садиков, 9 школ, 22 ФОКа, 7 бассейнов, 21 спортивного объекта, 46 поликлиник и больниц и др.
Кроме того, продолжится реализация 129 инициатив «Один район – один проект».
"В связи с ограничениями заимствования ресурсов из-за границы существенно возрастает роль в финансировании инвестиций банков и Банка развития. Их доля в структуре источников увеличится более чем в 2 раза до почти 27 процентов. Но кредиты будут предоставляться только под эффективные проекты", - сказал Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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