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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
09:45 03.01.2023
В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 30 декабря 2022 года зарегистрировано ООО «Дерса».
Как сообщает сайт СЭЗ, в соответствии с бизнес-планом новый резидент создаст производство санитарно-гигиенических изделий.
Для реализации инвестиционного проекта планируется приобретение линии по производству одноразовых гигиенических пеленок.
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