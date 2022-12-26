ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

09:45 03.01.2023 В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 30 декабря 2022 года зарегистрировано ООО «Дерса». Как сообщает сайт СЭЗ, в соответствии с бизнес-планом новый резидент создаст производство санитарно-гигиенических изделий. Для реализации инвестиционного проекта планируется приобретение линии по производству одноразовых гигиенических пеленок.