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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ


09:33 03.01.2023

Зарплаты работникам здравоохранения, образования и культуры повышаются с 1 января 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.

В частности, для учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений образования повышение составит 6% от оклада, для профессорско-преподавательского состава - 15% от оклада.

Повысится зарплата также методистов и руководителей структурных подразделений, обособленных подразделений, которые занимаются научно-методическим обеспечением образования. Размер повышения на республиканском уровне составит 30% от оклада.
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