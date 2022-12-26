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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ В 2023 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ В РОССИЮ НА $1,5 МЛРД
09:27 03.01.2023
Беларусь планирует в 2023 году увеличить экспорт в Россию на $1,5 млрд. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.
"В части внешней торговли планируется нарастить поставки в Российскую Федерацию (в 2023 году) на $1,5 млрд, в КНР - на четверть больше, чем в текущем году. С рынка стран ЕС также уходить не собираемся", - сказал Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Сохранятся и расширятся объемы и инструменты господдержки экспорта. Объем экспортного кредитования составит более 4 млрд рублей.
Для повышения конкурентоспособности белорусских перевозчиков предусмотрены налаживание логистики, развитие транспортной инфраструктуры и снятие барьеров при перемещении грузов и пассажиров.
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