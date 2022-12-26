Беларусь планирует в 2023 году увеличить экспорт в Россию на $1,5 млрд. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.

"В части внешней торговли планируется нарастить поставки в Российскую Федерацию (в 2023 году) на $1,5 млрд, в КНР - на четверть больше, чем в текущем году. С рынка стран ЕС также уходить не собираемся", - сказал Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Сохранятся и расширятся объемы и инструменты господдержки экспорта. Объем экспортного кредитования составит более 4 млрд рублей.

Для повышения конкурентоспособности белорусских перевозчиков предусмотрены налаживание логистики, развитие транспортной инфраструктуры и снятие барьеров при перемещении грузов и пассажиров.