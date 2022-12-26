Представительством Могилевоблуправления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения направлено более 300,0 тыс. рублей на оздоровление и санаторно-курортное лечение детей Могилевской области в период зимних каникул с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, на территории Могилевской области в период зимних каникул организована работа 278 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, которые принимают ребят в течение 6 и 9 дней, в том числе на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования 262 лагеря и 16 на базе спортивных учреждений. Всего за время зимних каникул планируется оздоровить 7760 детей.

На удешевление стоимости путевок оказана государственная помощь: за пребывание в лагере в течение 6 дней в сумме 27 рублей 30 копеек, 9 дней – 40 рублей 95 копеек.

При зачислении детей в лагерь особое внимание уделено оздоровлению несовершеннолетних детей из многодетных, малообеспеченных, приемных, опекунских, неполных семей, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на различных видах учета.

Работа оздоровительных лагерей организована с учетом выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, противопожарных и других требований, предъявляемых при организации детского оздоровления.

Для ребят предусмотрен досуг по интересам с учетом всех возрастов, будь то культурный отдых или занятия спортом. Школьников ждут развлекательные и познавательные игры, интеллектуальные программы, профилактические и тематические беседы физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Каждый день будет насыщен новыми занятиями и открытиями. Пройдут единый день дорожной безопасности, день спорта и туризма, день семейных традиций. Для младших школьников будут организованы праздничные утренники с подарками.

В оздоровительных лагерях созданы максимально благоприятные условия для оздоровления, отдыха, питания и рационального использования долгожданного каникулярного времени