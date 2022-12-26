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ЭКОНОМИКА РБ
ТАМОЖЕННИКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ В 2022 ГОДУ ВЫЯВЛЕНО ОКОЛО 780 ПРАВОНАРУШЕНИЙ
16:16 30.12.2022
Около 780 административных правонарушений в текущем году выявлено сотрудниками таможенных органов при выполнении ими отдельных функций пограничного контроля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, такие нарушения связаны с несоблюдением режима в пункте пропуска и правил пребывания в Республике Беларусь, эксплуатацией в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности.
Один из последних фактов установлен в пункте пропуска «Козловичи». Сотрудники Брестской таможни выявили гражданина Республики Польша, который пытался въехать в Беларусь на транспортном средстве RENAULT с чужим документом, удостоверяющим личность. Указанный гражданин передан сотрудникам пограничной службы для проведения последующих проверочных мероприятий.
Cегодня таможенные органы осуществляют отдельные функции пограничного контроля уже в 12 пунктах пропуска. До конца 2023 года такие функции будут переданы таможенникам еще в 9 пунктах пропуска.
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