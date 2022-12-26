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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 32%


15:07 30.12.2022

Темп экспорта белорусских плодоовощных консервов за 9 месяцев 2022 года составил 132% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, потребители из 16 стран мира голосуют рублем за плодоовощные консервы с надписью «Сделано в Беларуси».

За январь-сентябрь 2022 года предприятия заготовили около 60 тыс. тонн различных видов плодоовощного сырья, удельный вес отечественного составил 93%.

Только в этом году белорусские предприятия выпустили более полутора сотен тысяч тонн плодоовощных консервов, 64% из общего количества товаров отправились на полки белорусских магазинов.

В числе новинок – несколько видов замороженных смесей, в том числе для детского питания, крем-супы, ореховый напиток «Бариста», сок березового с имбирем, сок березового «Хлебный», топпинги, соусы с горчицей и хреном, консервы с использованием фасоли и грибов, картофель тушеного с грибами, компоты из клубники, вишни, черной смородины и др. Традиционно пользуются спросом у потребителей консервированные и маринованные овощи, консервы с грибами, соки и джемы отечественного производства.
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