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ЭКОНОМИКА РБ


МТС И А1 ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА В ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ


14:45 30.12.2022

Компании МТС и А1 расширили покрытие сети и улучшили качество связи и передачи данных в отдаленных населенных пунктах и труднодоступных местах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, сделано это с помощью RAN Sharing – технологии, которая позволяет операторам использовать сети друг друга для предоставления более качественных услуг абонентам.

Уже на стадии тестирования RAN Sharing показала эффективность. Улучшение качества голосовых вызовов и мобильного интернета оценят абоненты во всех регионах Беларуси: в частности, в Каменецком, Хойникском, Мядельском, Островецком, Чаусском, Браславском районах; в поселках, например, Болбасово Оршанского района, Городище Барановичского района, Ружаны Пружанского района; в отдаленных деревнях, таких как Дружиловичи, Велятичи, Мурашки, Антоновка; на территориях мемориального комплекса «Хатынь» и Полесского заповедника, во многих других населенных пунктах и даже в садовых товариществах.

Проект по внедрению технологии RAN (Radio access network) Sharing МТС и А1 реализуют вместе. Он предполагает совместное использование сетей радиодоступа и инфраструктуры обоими мобильными операторами. Компании на паритетной основе договорились включить каждая по 369 дополнительных секторов базовых станций, которые располагаются в местах, где ранее мог наблюдаться неустойчивый сигнал связи.

Так мобильные операторы улучшают качество услуг для своих абонентов, не затрачивая время и значительные средства на модернизацию собственной сети или строительство новых базовых станций.

Тестирование технологии впервые проходит в диапазоне 900 МГц, который используется в малонаселенной сельской местности, а также в условиях сложного ландшафта или при наличии объектов, препятствующих проникновению сигнала.

В полном объеме в коммерческую эксплуатацию проект планируется ввести в первом квартале 2023 года.
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