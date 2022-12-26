|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТС И А1 ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА В ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ
14:45 30.12.2022
Компании МТС и А1 расширили покрытие сети и улучшили качество связи и передачи данных в отдаленных населенных пунктах и труднодоступных местах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, сделано это с помощью RAN Sharing – технологии, которая позволяет операторам использовать сети друг друга для предоставления более качественных услуг абонентам.
Уже на стадии тестирования RAN Sharing показала эффективность. Улучшение качества голосовых вызовов и мобильного интернета оценят абоненты во всех регионах Беларуси: в частности, в Каменецком, Хойникском, Мядельском, Островецком, Чаусском, Браславском районах; в поселках, например, Болбасово Оршанского района, Городище Барановичского района, Ружаны Пружанского района; в отдаленных деревнях, таких как Дружиловичи, Велятичи, Мурашки, Антоновка; на территориях мемориального комплекса «Хатынь» и Полесского заповедника, во многих других населенных пунктах и даже в садовых товариществах.
Проект по внедрению технологии RAN (Radio access network) Sharing МТС и А1 реализуют вместе. Он предполагает совместное использование сетей радиодоступа и инфраструктуры обоими мобильными операторами. Компании на паритетной основе договорились включить каждая по 369 дополнительных секторов базовых станций, которые располагаются в местах, где ранее мог наблюдаться неустойчивый сигнал связи.
Так мобильные операторы улучшают качество услуг для своих абонентов, не затрачивая время и значительные средства на модернизацию собственной сети или строительство новых базовых станций.
Тестирование технологии впервые проходит в диапазоне 900 МГц, который используется в малонаселенной сельской местности, а также в условиях сложного ландшафта или при наличии объектов, препятствующих проникновению сигнала.
В полном объеме в коммерческую эксплуатацию проект планируется ввести в первом квартале 2023 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
Курсы в банках
на 30.12.2022
Конвертация в банках
на 30.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте