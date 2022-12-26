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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПРИВЛЕК 4,2 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ


14:09 30.12.2022

Холдинг «Белресурсы» за январь-ноябрь привлек 4,2 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, за январь-ноябрь 2022 года обеспечено выполнение всех доведенных ключевых показателей.

Так, темп роста экспорта продукции холдинга «Белресурсы» составил 129,58% к 2021 году при задании 105,0%. При этом экспортировано продукции на 32 672,6 тыс. долларов США.

Рентабельность продаж составила 6,68% при доведенном задании 4,1 %.

Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-ноябрь 2022 года составила 19 348,1 тыс. рублей.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-ноябрь 2022 года составила 628 761,8 тыс. рублей и возросла на 111 % к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 393802,2 тыс. рублей или 77,3 % к 2021 г. в сопоставимых условиях.

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 41 993,2 тыс. рублей.

Объем производства продукции в целом по холдингу «Белресурсы» составил 183 616,3 тыс. рублей или 193,9% в фактических отпускных ценах к соответствующему периоду 2021 г.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 252,8 тыс. рублей на 1 работника или 110,74 % к 2021 году, по добавленной стоимости – 44,7 тыс. рублей на 1 работника или 123,3 % к 2021 году.
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