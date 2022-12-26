ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 1,6%


13:56 30.12.2022

В Беларуси численность занятых в экономике в январе-сентябре 2022 года составила 4 220,8 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Организациями (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в сентябре 2022 г. было принято на работу 66,8 тыс. человек (2,4% среднемесячной численности). Уволено по различным причинам 59,1 тыс. человек (2,1% среднемесячной численности).

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец октября 2022 года составила 5,9 тыс. человек, что на 8,4% меньше, чем на конец октября 2021 года, и на 1,2% меньше, чем на конец сентября 2022 года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 2022 г. составил 0,1% от численности рабочей силы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
валюта курс
EUR 2.8295
USD 2.6636
RUB 3.8787
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8780
USD 2.7200 2.7400
RUB 2.9000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0580
EUR/RUB 74.5000 96.0000
USD/RUB 71.6000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте