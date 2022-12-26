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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 1,6%
13:56 30.12.2022
В Беларуси численность занятых в экономике в январе-сентябре 2022 года составила 4 220,8 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».
Организациями (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в сентябре 2022 г. было принято на работу 66,8 тыс. человек (2,4% среднемесячной численности). Уволено по различным причинам 59,1 тыс. человек (2,1% среднемесячной численности).
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец октября 2022 года составила 5,9 тыс. человек, что на 8,4% меньше, чем на конец октября 2021 года, и на 1,2% меньше, чем на конец сентября 2022 года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 2022 г. составил 0,1% от численности рабочей силы.
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