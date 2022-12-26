Промышленное производство в январе-октябре 2022 года относительно января-октября 2021 года в сопоставимых ценах снизилось на 5,9%. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

За январь-октябрь 2022 года запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 2 391,8 млн рублей и на 1 ноября 2022 г. составили 7,8 млрд рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-октябре 2022 г. составило 69,9% (в январе-октябре 2021 г. - 53,1%).

Производство продукции сельского хозяйства в январе-октябре 2022 г. по сравнению с январем-октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах выросло на 3,5%, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 2,7%.