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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 5,9%
13:17 30.12.2022
Промышленное производство в январе-октябре 2022 года относительно января-октября 2021 года в сопоставимых ценах снизилось на 5,9%. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».
За январь-октябрь 2022 года запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 2 391,8 млн рублей и на 1 ноября 2022 г. составили 7,8 млрд рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-октябре 2022 г. составило 69,9% (в январе-октябре 2021 г. - 53,1%).
Производство продукции сельского хозяйства в январе-октябре 2022 г. по сравнению с январем-октябрем 2021 г. в сопоставимых ценах выросло на 3,5%, в том числе в сельскохозяйственных организациях на 2,7%.
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