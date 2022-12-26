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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» C ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИМУЩЕСТВА СОСТОИТСЯ 31 ДЕКАБРЯ
12:51 30.12.2022
«Прямая телефонная линия» с председателем Государственного комитета по имуществу Дмитрием Матусевичем состоится 31 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, задать вопросы, относящиеся к компетенции комитета, можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-60-38.
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