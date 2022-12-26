ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» C ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИМУЩЕСТВА СОСТОИТСЯ 31 ДЕКАБРЯ

12:51 30.12.2022 «Прямая телефонная линия» с председателем Государственного комитета по имуществу Дмитрием Матусевичем состоится 31 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, задать вопросы, относящиеся к компетенции комитета, можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-60-38.