Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам за октябрь 2022 г. уменьшилась на 1,17 процентного пункта и составила 3,82 процента годовых. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам физических лиц за месяц уменьшилась на 1,81 процентного пункта до 9,82 процента годовых.

Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам юридических лиц в октябре уменьшилась на 0,57 процентного пункта и составила 2,06 процента годовых.

Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях за октябрь уменьшилась на 1,72 процентного пункта и составила 12,34 процента годовых.

Средняя процентная ставка по новым кредитам банков юридическим лицам в иностранной валюте в октябре 2022 г. сложилась на уровне 12,71 процента годовых.