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ЭКОНОМИКА РБ
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
11:32 30.12.2022
В индустриальном парке «Великий камень» 28 и 29 декабря 2022 года зарегистрированы новые резиденты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, инвестиционный проект компании с капиталом из КНР ООО «Юнчэнбел» связан с электронной коммерцией и оказанием международных логистических услуг. Ее учредителем является крупная китайская компания «СУМЕК Интернейшнл Технолоджи Трэйдинг». Новый резидент создаст платформу электронной торговли, позволяющую осуществлять импорт и экспорт механического и электрического оборудования. Также были подписаны соглашения о намерениях вхождения в парк в качестве резидентов ООО «Информационные технологии Форъю» и ООО «Информационные технологии Тонтунь» (КНР).
Белорусская компания ООО «Хьюман Крафт» будет производить медицинскую продукцию. Это индивидуальные протезы костной ткани на основе технологий 3D-печати. Они будут применяться в хирургии, травматологии, стоматологии и при лечении онкологических заболеваний.
Общее количество резидентов парка составляет 100 компаний. По итогам 2022 года в «Великом камне» зарегистрированы 19 резидентов, что соответствует плановому показателю на данный период.
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