Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС партии детских игрушек. Общая стоимость незадекларированных товаров составила более 145 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, грузовой автомобиль SCANIA следовал из Польши через пункт пропуска «Берестовица». Согласно документам, в транспортном средстве перевозилась партия конструкторов LEGO. При проверке установлено, что около 700 наборов оказались «лишними» – сведения о товарах в документах перевозчика не значились.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.