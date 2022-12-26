|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КОНСТРУКТОРОВ LEGO СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 145 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:07 30.12.2022
Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС партии детских игрушек. Общая стоимость незадекларированных товаров составила более 145 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, грузовой автомобиль SCANIA следовал из Польши через пункт пропуска «Берестовица». Согласно документам, в транспортном средстве перевозилась партия конструкторов LEGO. При проверке установлено, что около 700 наборов оказались «лишними» – сведения о товарах в документах перевозчика не значились.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
Курсы в банках
на 30.12.2022
Конвертация в банках
на 30.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте