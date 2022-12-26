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ЭКОНОМИКА РБ
АКТИВЫ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ К 1 НОЯБРЯ УМЕНЬШИЛИСЬ НА 506,9 МЛН. РУБЛЕЙ И СОСТАВИЛИ 99,7 МЛРД. РУБЛЕЙ
10:53 30.12.2022
Активы банков на 1 ноября 2022 года составили 99,7 млрд. рублей, уменьшившись за октябрь 2022 г. на 506,9 млн. рублей. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».
Отношение среднего объема активов банков к ВВП в октябре 2022 г. составило 52,5%
Требования банков и Банка развития к экономике за октябрь 2022 г. увеличились на 5,3 млн. рублей.
Требования в национальной валюте увеличились на 1 млрд. рублей, или на 2,3%, требования в иностранной валюте - уменьшились на 1 млрд. рублей, или на 3,4% (в долларовом эквиваленте требования в иностранной валюте за октябрь 2022 г. уменьшились на 386,2 млн. долларов США).
В структуре активов банков на 1 ноября 2022 г. относительно 1 ноября 2021 г. отмечается рост доли требований к Национальному банку и доли требований к нерезидентам. В то же время уменьшилась доля требований к субъектам хозяйствования резидентам, доля требований к органам государственного управления и доля требований к физическим лицам.
В структуре пассивов банков по состоянию на 1 ноября 2022 г. по сравнению с данными на 1 ноября 2021 г. наблюдалось увеличение доли собственного капитала банков и доли средств субъектов хозяйствования-резидентов. В то же время уменьшилась доля средств нерезидентов, доля средств банковской системы, доля средств физических лиц и доля средств органов государственного управления.
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