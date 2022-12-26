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ЭКОНОМИКА РБ
МТС НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАПАЗОН 800 МГЦ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
18:17 29.12.2022
Высокоскоростной мобильный интернет от МТС пришел в деревни Гродненщины. В регионе запущен новый диапазон LTE-800 в сети 4G.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, МТС начал использовать диапазон 800 МГц в Гродненской области, кардинально увеличив географический охват услуг сети 4G для жителей сельской местности. Большой радиус действия LTE-800 позволяет комфортно пользоваться цифровыми сервисами абонентам из самых удаленных уголков страны. Таким образом, услуги МТС четвертого поколения в диапазоне 800 МГц теперь предоставляются в тысячах населенных пунктов во всех областях страны.
Первыми в Гродненской области были включены 15 базовых станций LTE-800. Они обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом абонентов МТС в таких населенных пунктах как Скидель, Брузги, Вертелишки, Гожа, Каролино, Коптевка, Озеры, Сопоцкин, Обухово, Жукевичи.
Параллельно МТС «прокачал» мобильный интернет во многих городах Беларуси. Сеть LTE-800 охватила новые населенные пункты в Вилейском и Дзержинском районах Минской области, а также в Речицком районе Гомельской области.
Благодаря включению 6 новых базовых станций LTE-2600 и 42 новых секторов на уже существующих станциях LTE-2600 увеличилась емкость сети 4G в Гродно, Бресте, Барановичах, Березе, Орше, Мозыре, Калинковичах, Ивацевичах, Ляховичах, Березино и Толочине.
Еще 17 новых базовых станций LTE-1800 улучшили качество связи в Витебске, Молодечно, Слуцке, Краснополье, Борисове, Фаниполе и других населенных пунктах. Установили новое телекоммуникационное оборудование и в отдельных локациях столицы.
Гродненская область стала последним регионом, где связь четвертого поколения на основе диапазона 800 МГц стала доступна абонентам МТС в сельской местности. Ранее она развивалась преимущественно в крупных городах с использованием частот 1800 и 2600 МГц. Проект по запуску нового диапазона стартовал в августе 2020 года в Гомельской области, позже — в Витебской, Могилевской, Минской и Брестской областях.
Частота 800 МГц обладает большим радиусом действия и высокой проникающей способностью. Развертывание сети LTE-800 реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.
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