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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКИ ДО 42% НА БИЛЕТЫ ЗА 3 ЧАСА ДО ОТПРАВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ С РФ
16:47 29.12.2022
Белорусская железная дорога предлагает пассажирам воспользоваться возможностью оформить проездные документы со скидкой до 42% в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов, курсирующих в определенные даты, при условии их оформления менее чем за 3 часа до отправления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе БЖД, продажа проездных документов в международном сообщении осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами. Количество мест, предлагаемых системой со скидками по выбранному пассажиром маршруту, определяется программой в онлайн-режиме в зависимости от текущего коэффициента загрузки вагона соответствующего типа.
Так, например, данное предложение действительно при оформлении проездных документов в международном сообщении на следующие поезда:
отправлением 28 декабря 2022 года:
№ 250 Минск – Санкт-Петербург;
№ 28 Брест – Москва;
№ 2 Минск – Москва;
отправлением 31 декабря 2022 года:
№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург;
№ 83 Гомель – Санкт-Петербург;
№ 55 Гомель – Москва;
№ 28 Брест – Москва;
№ 2 Минск – Москва;
отправлением 1 января 2023 года:
№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург;
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 55 Гомель – Москва;
№ 250 Минск – Санкт-Петербург;
№ 28 Брест – Москва;
№ 2 Минск – Москва;
отправлением 6 января 2023 года:
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 249 Санкт-Петербург – Минск;
№ 55 Москва – Гомель;
№ 1 Москва – Минск;
№ 27 Москва – Брест;
отправлением 7 января 2023 года:
№ 27 Москва – Брест;
№ 51 Санкт-Петербург – Брест/Минск;
№ 231 Москва – Брест;
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 249 Санкт-Петербург – Минск;
№ 55 Москва – Гомель;
№ 1 Москва – Минск;
отправлением 8 января 2023 года:
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 231 Москва – Минск;
№ 249 Санкт-Петербург – Минск;
№ 1 Москва – Минск;
№ 27 Москва – Брест;
отправлением 9 января 2023 года:
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 51 Санкт-Петербург – Брест/Минск;
№ 231 Москва – Брест;
№ 249 Санкт-Петербург – Минск;
№ 27 Москва – Брест;
№ 51 Санкт-Петербург – Минск;
№ 55 Москва – Гомель;
№ 1 Москва – Минск;
При достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45% указанные скидки не действуют.
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