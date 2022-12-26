Средняя рублевая денежная масса за январь-октябрь 2022 года составила 26,1 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 20,1%. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

В октябре 2022 г. средняя рублевая денежная масса составила 28,6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с октябрем 2021 г. на 4,8 млрд. рублей, или на 20,1%.

Средняя широкая денежная масса за январь-октябрь 2022 г. сложилась в объеме 54,5 млрд. рублей. Относительно января-октября 2021 г. она выросла на 7,8%. В октябре 2022 г. объем средней широкой денежной массы составил 55,8 млрд. рублей, увеличившись относительно октября 2021 г. на 9,2%.

Валютная составляющая средней широкой денежной массы в октябре 2022 г. составила 10,8 млрд. долларов США. Доля валютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы в октябре 2022 г. составила 48,7%, снизившись на 4,7 процентного пункта относительно ее доли в октябре 2021 г.