Соглашение о продлении на 1 квартал 2023 года возможности получения отдельными категориями населения социальной скидки подписано 28 декабря 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, продление действия Соглашения о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения поддержано всеми его действующими участниками: 14 торговых сетей. Субъекты торговли продолжают оказывать поддержку населению, предоставляя скидку в размере до 10%.

За период действия Соглашения (с 17 января) на начало декабря выдано/активировано около 1,5 млн. социальных карт, которые дали возможность приобрести товар со скидкой. Сумма предоставленной скидки составила порядка 21,5 млн. белорусских рублей.

Участниками Соглашения отмечена важность поддержания наиболее уязвимых слоев населения и в 2023 году, особенно в период повышенных предпраздничных продаж.