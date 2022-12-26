ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ДУБРОВЕНСКОЙ ЦРБ НАЧАЛА РАБОТУ ОБНОВЛЕННАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


12:45 29.12.2022

В Дубровенской ЦРБ 26 декабря состоялось торжественное открытие клинико-диагностической лаборатории.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, обновленная лаборатория отвечает всем современным требованиям, не уступает областным.

Открытие обновленной клинико-диагностической лаборатории станет очередным шагом на пути модернизации здравоохранения Дубровенского района, послужит повышению качества оказания медицинских услуг, и, что также важно, улучшит условия труда для самих медицинских работников.

Модернизация клинико-диагностической лаборатории осуществлялась в рамках реализации проекта «Заботливая поликлиника»: «Лаборатория разместилась на месте бывшей водолечебницы, которая уже более 30 лет не функционировала. Помещение нуждалось в значительном ремонте. Был осуществлен демонтаж, продумана планировка, сделан ремонт. Обновлен парк лабораторного оборудования. Новое оборудование отличается большей производительностью.

Обновленная лаборатория имеет в своем составе 3 кабинета: общеклинический, биохимический и гематологический – и комнату отдыха для медперсонала. Сейчас здесь работают 8 сотрудников. График работы – 24/7.

В биохимическом кабинете выполняются иммуноферментные исследования крови, анализы на гормоны, исследования простатоспецифического антигена и на инфекционные заболевания. Имеется анализатор водно-электролитного баланса. Сейчас в лаборатории можно провести исследования на определение онкомаркеров, исследуются поджелудочная железа, яичники, молочная железа. Установлено три единицы нового оборудования: с помощью автоматического коагулометра Sysmex CA-660 выполняются тесты на свертываемость, хромогенные и иммунологические анализы, биохимический анализатор и анализатор глюкозы и лактата обеспечивают точность результатов анализов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
валюта курс
EUR 2.8295
USD 2.6636
RUB 3.8787
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8450 2.8580
USD 2.7250 2.7400
RUB 2.9000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0500
EUR/RUB 75.0000 96.0000
USD/RUB 71.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте