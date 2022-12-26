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ЭКОНОМИКА РБ
В ДУБРОВЕНСКОЙ ЦРБ НАЧАЛА РАБОТУ ОБНОВЛЕННАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
12:45 29.12.2022
В Дубровенской ЦРБ 26 декабря состоялось торжественное открытие клинико-диагностической лаборатории.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, обновленная лаборатория отвечает всем современным требованиям, не уступает областным.
Открытие обновленной клинико-диагностической лаборатории станет очередным шагом на пути модернизации здравоохранения Дубровенского района, послужит повышению качества оказания медицинских услуг, и, что также важно, улучшит условия труда для самих медицинских работников.
Модернизация клинико-диагностической лаборатории осуществлялась в рамках реализации проекта «Заботливая поликлиника»: «Лаборатория разместилась на месте бывшей водолечебницы, которая уже более 30 лет не функционировала. Помещение нуждалось в значительном ремонте. Был осуществлен демонтаж, продумана планировка, сделан ремонт. Обновлен парк лабораторного оборудования. Новое оборудование отличается большей производительностью.
Обновленная лаборатория имеет в своем составе 3 кабинета: общеклинический, биохимический и гематологический – и комнату отдыха для медперсонала. Сейчас здесь работают 8 сотрудников. График работы – 24/7.
В биохимическом кабинете выполняются иммуноферментные исследования крови, анализы на гормоны, исследования простатоспецифического антигена и на инфекционные заболевания. Имеется анализатор водно-электролитного баланса. Сейчас в лаборатории можно провести исследования на определение онкомаркеров, исследуются поджелудочная железа, яичники, молочная железа. Установлено три единицы нового оборудования: с помощью автоматического коагулометра Sysmex CA-660 выполняются тесты на свертываемость, хромогенные и иммунологические анализы, биохимический анализатор и анализатор глюкозы и лактата обеспечивают точность результатов анализов.
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