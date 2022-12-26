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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,7%


12:18 29.12.2022

Цены производителей промышленной продукции в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года увеличились на 14,7%. При этом цены на инвестиционные товары выросли на 19,4%, на промежуточные товары – на 17,7%, на потребительские товары - на 13,8%. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2022г. в годовом исчислении составил 130,1%. При этом цены на продукцию растениеводства увеличились на 21,3%, а на продукцию животноводства - на 32,6 %.

Индекс потребительских цен по Республике Беларусь для 10% наименее обеспеченных домашних хозяйств в октябре 2022 г. по отношению к сентябрю 2022 г. составил 99,4 %, к декабрю 2021 г. - 111,3 процента, для 10% наиболее обеспеченных домашних хозяйств - 98,4% и 114,6% соответственно.
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