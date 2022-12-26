Под председательством генпрокурора Андрея Шведа, управляющего делами Президента Юрия Назарова, Министра внутренних дел Ивана Кубракова и председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко 28 декабря состоялось совещание, на котором рассмотрены факты правонарушений и преступлений в сфере АПК Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Генпрокуратуры, результаты прокурорского надзора свидетельствуют все еще о ненадлежащем состоянии законности в регионе.

«Хроническими проблемами в АПК остаются хищения, приписки и бесхозяйственность. Глава государства потребовал навести железный порядок, а каждому противоправному деянию дать принципиальную оценку», – сказал Андрей Швед.

В Гомельской области количество возбужденных уголовных дел в сфере АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти наполовину (на 46%, с 164 до 240). Уголовные дела возбуждены в отношении более 40 руководителей сельхозорганизаций области и их заместителей. За последние два года имели место факты возбуждения уголовных дел о хищениях и взяточничестве в отношении первых заместителей председателей райисполкомов, курирующих сферу сельского хозяйства.

Как отметил Генпрокурор, в результате принятых прокуратурой и иными госорганами мер вскрыт реальный масштаб проблемы падежа скота.

«Факты сокрытия падежа скота путем фальсификации документов установлены в 19 из 21 района Гомельской области, в каждом четвертом хозяйстве», – сказал Андрей Швед.

Критике Генерального прокурора в этой связи подверглась государственная ветеринарная служба: «Как правило, падеж скрывается под видом вынужденного убоя скота и реализации мяса без ветеринарного контроля, а ветслужба закрывает на это глаза. Более того, имеются факты, когда должностные лица ветслужб содействуют сокрытию падежа скота».

Андрей Швед подробно остановился на несоблюдении исполнительской дисциплины, на что неоднократно обращал внимание Глава государства.

«Причины падежа скота хорошо известны. В 99% случаев это нарушения технологий кормления и содержания, то есть обычная бесхозяйственность. Тревогу вызывает тот факт, что системные нарушения исполнительской дисциплины годами не устраняются при отсутствии надлежащего контроля со стороны исполкомов», – констатировал генпрокурор.

Внимание присутствующих Андрей Швед обратил и на ненадлежащее выполнение поручения президента об исключении необоснованного посредничества в сельском хозяйстве и незаконного вывоза скота за пределы страны.

В своем выступлении генпрокурор затронул и кадровую проблему, отметив, что облисполкому следует навести порядок в данной работе, а также тему производственного травматизма и несоблюдения элементарных требований техники безопасности.

Подводя итог, Андрей Швед констатировал, что принимаемые местными органами власти меры по наведению порядка в АПК недостаточны.

Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло рассказал о проведенной органами внутренних дел работе по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере АПК. Привел примеры фактов бесхозяйственности, ненадлежащей сохранности и учета имущества, в том числе КРС.

Отметил, что во исполнение поручений Главы государства, данных 25 ноября 2022 года, органы внутренних дел области провели мониторинги сохранности ТМЦ, урожая текущего года и кормов, технической укрепленности МТФ, машинно-тракторных парков и иных объектов. Констатировал неустраненные до настоящего времени нарушения на отдельных предприятиях АПК и непринятие соответствующих мер органами исполнительной власти.

Александр Шастайло также обозначил, что приоритетными задачами органов внутренних дел являются выявление преступных схем, связанных с посягательством на имущество сельхозпредприятий, в том числе КРС; анализ и оценка эффективного расходования бюджетных средств; оперативное сопровождение производственных процессов, особенно в ходе закупок.

Генеральный прокурор указал начальнику УВД на задачу выявлять и пресекать системные нарушения и вскрывать все звенья преступной цепи. Напомнил всем присутствующим о позиции Президента относительно жесткой ответственности за состояние законности в АПК, отметив, что влияние правоохранительного блока снижаться не будет.

С целью устранения нарушений в сфере предупреждения падежа КРС органы прокуратуры Гомельской области за 11 месяцев текущего года внесли более 680 актов надзора.

Прокуроры районов заявили свыше 140 исков о возмещении ущерба, причиненного падежом скота, на сумму более 270 тыс. рублей, а также иск по хищению скота на сумму 1,7 тыс. рублей и иск по недостаче скота на сумму 3,6 тыс. рублей.

По фактам преступлений, связанным с сокрытием падежа в регионе, возбуждено более 90 уголовных дел.

Подводя итог совещанию, генпрокурор обозначил ключевые задачи, в первую очередь – решить проблемы, которые всем известны, чтобы в 2023 году преломить ситуацию в агропромышленном комплексе области в лучшую сторону. Андрей Швед ориентировал на то, что каждый должен внести свой вклад в общее дело укрепления продовольственной безопасности страны.