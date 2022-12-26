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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГОДОВАЯ БАЗОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В ОКТЯБРЕ СОСТАВИЛА 17,5%
10:04 29.12.2022
Годовая базовая инфляция в октябре 2022 года составила 17,5% (20% в сентябре 2022 г.). Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».
Индекс потребительских цен на товары и услуги, оказываемые населению, в октябре 2022 г. в годовом выражении (к октябрю 2021 г.) составил 115,2 процента (в сентябре 2022 г. к сентябрю 2021 г. - 117,4%)
В октябре 2022 г. по отношению к сентябрю 2022 г. индекс потребительских цен составил 99%.
Замедлению годовых темпов роста потребительских цен в октябре 2022 г. способствовала динамика базовой инфляции, а так же темпы роста цен на плодоовощную продукцию и регулируемых цен и тарифов.
Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 10,9% в сентябре 2022 г. до 10,4% в октябре 2022 г.
Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в октябре 2022 г. составил 3,6% (10,9% в сентябре 2022 г. к сентябрю 2021 г.).
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