Годовая базовая инфляция в октябре 2022 года составила 17,5% (20% в сентябре 2022 г.). Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Индекс потребительских цен на товары и услуги, оказываемые населению, в октябре 2022 г. в годовом выражении (к октябрю 2021 г.) составил 115,2 процента (в сентябре 2022 г. к сентябрю 2021 г. - 117,4%)

В октябре 2022 г. по отношению к сентябрю 2022 г. индекс потребительских цен составил 99%.

Замедлению годовых темпов роста потребительских цен в октябре 2022 г. способствовала динамика базовой инфляции, а так же темпы роста цен на плодоовощную продукцию и регулируемых цен и тарифов.

Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 10,9% в сентябре 2022 г. до 10,4% в октябре 2022 г.

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в октябре 2022 г. составил 3,6% (10,9% в сентябре 2022 г. к сентябрю 2021 г.).