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ЭКОНОМИКА РБ
УТОЧНЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
09:12 29.12.2022
Александр Лукашенко подписал указ №444 «Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с учетом ожидаемой в текущем году динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за девять месяцев 2022 года доходы бюджета фонда увеличиваются на Br302 563,2 тыс., расходы - на Br189 121,3 тыс., превышение доходов над расходами - на Br113 441,9 тыс.
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