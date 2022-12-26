Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС принадлежностей для игры в хоккей стоимостью более 180 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль VOLVO под управлением польского перевозчика следовал из Болгарии через пункт пропуска «Козловичи».

По документам, представленным к оформлению, общая стоимость перчаток, рюкзаков, клюшек и защиты составляла порядка 56 тыс. рублей. При досмотре сотрудниками таможни установлено, что сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Фактическая стоимость оказалась в три раза выше заявленной и составила более 180 тыс. рублей.

Намеренное занижение стоимости товара могло послужить основанием для уменьшения размера подлежащих уплате таможенных платежей на сумму более 27 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.