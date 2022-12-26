Сальдо торговли инвестиционными товарами в январе-сентябре 2022 г. сложилось положительным в размере $1,4 млрд (в январе-сентябре 2021 г. оно было отрицательным в размере $4,3 млн). Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Сальдо торговли промежуточными товарами в январе-сентябре 2022 г. Сложилось отрицательным в размере $3 млрд (в январе-сентябре 2021 г. сальдо составляло минус $2,4 млрд).

По операциям с потребительскими товарами чистый экспорт в январе-сентябре 2022 г. составил $1,6 млрд против чистого экспорта в размере $302 млн в январе-сентябре 2021 г.

При этом по продовольственным товарам сложилось положительное сальдо в размере $2,5 млрд , в то время как по непродовольственным товарам сальдо составило минус $971,7 млн.