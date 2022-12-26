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ЭКОНОМИКА РБ


«САВУШКИН ПРОДУКТ» ВЫПУСТИЛ ЛИНЕЙКУ ЙОГУРТОВ «САВУШКИН» В НОВОМ ДИЗАЙНЕ


15:07 28.12.2022

«Савушкин продукт» выпустил линейку легких йогуртов «Савушкин» в новом дизайне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь стильная упаковка с аппетитными фруктами и ягодами на этикетке еще больше соответствует названию и выглядит особенно современной.

Прежде всего, изменилась визуальная составляющая в дизайне упаковок легких йогуртов. Изображение бренда «Савушкин» стало более лаконичным, а ягоды и фрукты стали выглядеть еще заметнее. Также изменилось написание слова «Лёгкий», которое отражает идею всей линейки — теперь это курсивный шрифт, который придает особое ощущение легкости. Новый дизайн выглядит более динамичным и аппетитным. Его красота — в современности и простоте. Он привлекает внимание и упрощает поиск продукта на витрине.

Что касается самой упаковки, функционально она осталась прежней. У питьевых йогуртов это ПЭТ-бутылка, благодаря которой йогурт можно пить даже на ходу. Объемы тоже остались прежними — 415 и 900 граммов. Упаковка густых йогуртов также осталась привычной — это классические полистирольные стаканчики объемом 120 и 350 граммов.

Изменившись внешне, линейка сохранила свои главные отличительные особенности — это действительно легкий йогурт с низкой жирностью – всего лишь 1% у питьевых и 1,5% у густых йогуртов, с однородной текстурой. Причем в 100 граммах продукта содержится от 66,6 до 81,6 килокалорий в зависимости от вида йогурта (питьевой или густой).

Линейку легких йогуртов «Савушкин» в новом дизайне можно найти во всех торговых сетях страны.
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