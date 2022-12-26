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ЭКОНОМИКА РБ


ИМПОРТ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 7,6% И СЛОЖИЛСЯ В ОБЪЕМЕ 26 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США


14:37 28.12.2022

Импорт товаров в январе-сентябре 2022 г. относительно января-сентября 2021 г. уменьшился на 7,6% и сложился в объеме 26 млрд. долларов США. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Средние цены импорта увеличились на 14,2%, а физический объем поставок снизился на 21,3%. Ввоз товаров инвестиционного назначения в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2022 г. относительно января-сентября 2021 г. уменьшился на 28,7%, физический объем снизился на 28,8%. Промежуточный импорт уменьшился на 8,9 процента при снижении его физического объема на 22,3 процента. Стоимость закупок потребительских товаров снизилась на 2 процента, физический объем уменьшился на 13,4%

В январе-сентябре 2022 г. относительно января-сентября 2021 г. произошли следующие изменения в структуре товарного импорта: доля инвестиционных товаров уменьшилась с 9,8 до 7,8%, удельный вес промежуточных товаров увеличился с 65,6 до 66,5 %. Доля потребительских товаров увеличилась с 21,8 до 23,8 %.
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