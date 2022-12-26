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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА В СУД ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК
13:20 28.12.2022
Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело по обвинению ведущего специалиста по организации закупок предприятия в Гомеле в получении взяток, а представителей частных компаний – даче взяток.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Гомельской области, согласно материалам дела К., являясь должностным лицом, уполномоченным на совершение юридически значимых действий, с 2 марта 2017 года по 13 июня 2022 года неоднократно принимал от двух представителей частных фирм Х. и Р. незаконные денежные вознаграждения в сумме не менее 49 тыс. рублей. Взятки предназначались за благоприятное решение вопросов, входивших в компетенцию К.: помощь компаниям в победе в рамках процедур закупок на биржевых торгах.
В ходе предварительного расследования К. частично возместил сумму незаконно полученного дохода в размере 3 тыс. рублей.
После изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий К. по ч.1, ч.2 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, действий Х. – по ч.1 и ч.2 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь и действий Р. – по ч.3 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.
Ранее избранные меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении К. и личного поручительства в отношении Х. и Р. прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.
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