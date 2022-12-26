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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 2,6% И СЛОЖИЛСЯ В ОБЪЕМЕ 26,8 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США – НАЦБАНК


12:48 28.12.2022

Экспорт товаров в январе-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. уменьшился на 2,6% и сложился в объеме 26,8 млрд. долларов США. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Снижение экспорта было обусловлено уменьшением физического объема поставок продукции на 26,8% при росте средних цен на товары на 32%. В товарной структуре экспорта в январе-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. доля инвестиционных товаров увеличилась и составила 12,8 процента. Доля потребительских товаров увеличилась и составила 29,1%. Удельный вес промежуточных товаров уменьшился с 60,5 до 54,1%.
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