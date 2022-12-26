|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 2,6% И СЛОЖИЛСЯ В ОБЪЕМЕ 26,8 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США – НАЦБАНК
12:48 28.12.2022
Экспорт товаров в январе-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. уменьшился на 2,6% и сложился в объеме 26,8 млрд. долларов США. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».
Снижение экспорта было обусловлено уменьшением физического объема поставок продукции на 26,8% при росте средних цен на товары на 32%. В товарной структуре экспорта в январе-сентябре 2022 г. по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. доля инвестиционных товаров увеличилась и составила 12,8 процента. Доля потребительских товаров увеличилась и составила 29,1%. Удельный вес промежуточных товаров уменьшился с 60,5 до 54,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
Курсы в банках
на 28.12.2022
Конвертация в банках
на 28.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте