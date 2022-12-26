В 2022 году на предприятии ОАО «Беллакт» реализован ряд энергоэффективных проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, наиболее крупными проектами являются:

внедрение в августе 2022 г. в производственный процесс автоматизированной линии производства творога (чизформер) с условно-годовым экономическим эффектом 653 т у.т. (в текущем году прогнозный экономический эффект составит 252 т у.т.) и замена существующей градирни цеха ЗЦМ на современную, оснащенную соответствующей автоматикой управления с условно-годовым экономическим эффектом 58 т у.т. (в текущем году прогнозный экономический эффект составит 23 т у.т.).

В ноябре 2022 г. завершена реализация мероприятия «Замена существующего водяного экономайзера ЭБ1-330И парового котла ДЕ16/24-ГМО ст.№4 на новый с большей поверхностью нагрева». Для снижения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии в виде пара в рамках реализуемого мероприятия осуществлена замена стандартного чугунного экономайзера ЭБ1-330И на стальной оребренный экономайзер КУТ 12.00.00.0015 с увеличенной в два раза площадью поверхности нагрева питательной воды.

Фактическая экономия ТЭР от внедрения данного мероприятия в текущем году составит 40 т у.т. Ожидаемый годовой экономический эффект составит порядка 279 т у.т., срок окупаемости около 1,5 года. Мероприятие реализовано за счёт собственных средств предприятия, общая сумма затрат составила 225,0 тыс. рублей.

Дальнейшая модернизация котельной предполагает установку дополнительного конденсационного экономайзера и утилизация теплоты дымовых газов (скрытой теплоты парообразования) для производства горячего водоснабжения.

В 2023 году планируется реализация энергоэффективного мероприятия по модернизации системы холодоснабжения с внедрением хладоносителя пропиленгликоль.