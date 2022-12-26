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ЭКОНОМИКА РБ
СОВМИН ОДОБРИЛ ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
11:44 28.12.2022
Постановлением Правительства от 27 декабря 2022 г. № 918 одобрены проекты международной технической помощи (МТП), а также определены министерства и ведомства, которые будут обеспечивать координацию и эффективный контроль за их реализацией.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, будет реализованы следующие проекты:
«Укрепление национальных систем профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь – фаза 2» – Министерство здравоохранения;
«Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития» – Министерство иностранных дел.
Проект (программа) МТП – документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.
Проекты МТП одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров.
Постановление вступило в силу 27 декабря 2022 г.
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